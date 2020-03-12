Kamyonetle canlı tavuk satan şahsa 10 bin TL para cezası kesildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde aracı ile gezerek ilgili kanuna aykırı olarak canlı tavuk satışı yaptığı iddia edilen şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.
12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:10
Denizli'nin Çivril ilçesinde aracı ile gezerek ilgili kanuna aykırı olarak canlı tavuk satışı yaptığı iddia edilen şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri ile Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinden Çivril'e gelen ve kamyoneti ile mahalle mahalle dolaşan A.Ç.'nin, 5996 sayılı 'gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması' kanununa aykırı hareket ederek canlı tavuk satışı yaptığını belirledi. Ekipler ardından olayı tutanak altına alarak A.Ç.'ye toplamda yaklaşık 10 bin TL para cezası kesti.
Olayın ardından A.Ç.'nin kamyonetinde bulunan çok sayıda canlı tavuğa da el konuldu. - DENİZLİ
Edinilen bilgiye göre, olay Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri ile Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinden Çivril'e gelen ve kamyoneti ile mahalle mahalle dolaşan A.Ç.'nin, 5996 sayılı 'gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması' kanununa aykırı hareket ederek canlı tavuk satışı yaptığını belirledi. Ekipler ardından olayı tutanak altına alarak A.Ç.'ye toplamda yaklaşık 10 bin TL para cezası kesti.
Olayın ardından A.Ç.'nin kamyonetinde bulunan çok sayıda canlı tavuğa da el konuldu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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