Haberler » Güncel » Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Haber

Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Sabri Akdoğan (80) yaşamını yitirdi.

26.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:47Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA'nın ilçesinde, kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Sabri Akdoğan (80) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir- E-96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Süleyman C.'ın kullandığı 45 RJ 420 plakalı kamyonet ile Hüseyin Sabri Akdoğan yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Akdoğan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdoğan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Salihli, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:20:55