09.07.2019 18:32
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Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldı

Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldı

BURSA'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımdaki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı.

BURSA'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımdaki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Öz Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Aydın (34) yönetimindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonetle, 4. Sokak'tan gelen Bülent Barışen'in (22) kullandığı 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç, sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrulup, sokaktaki dükkanın önündeki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, Barışen yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Mahmudiye, Bursa, Güncel

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