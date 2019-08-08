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Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetle çarpışan hurda yüklü kamyonun viyadükten düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

08.08.2019 10:14 Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetle çarpışan hurda yüklü kamyonun viyadükten düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Zülfü Kekos (48) idaresindeki 23 EU 299 plakalı hurda yüklü kamyon, Hamzadere Viyadüğü'nde Erdal Canlı yönetimindeki 41 SR 495 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü.
Bölgede yer alan İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kekos'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan diğer sürücüye de ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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