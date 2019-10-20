Haberler » Güncel » Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Göster Başar Okyay (52), yaşamını yitirdi.

20.10.2019 12:52Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Göster Başar Okyay (52), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Soğancılar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kırsal Şeyhler Mahallesi'ndeki bir arkadaşının düğününe katıldıktan sonra Çine'deki evine dönmek üzere yola çıkan Göster Başar Okyay yönetimindeki 09 LV 480 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Erol İpek yönetimindeki 09 LD 911 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Okyay, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Okyay, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Damacana su satışı işi ile uğraştığı belirtilen Okyay'ın, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ancak Okyay, yolda yaşamını yitirdi.

Okyay'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kamyonet sürücüsü Erol İpek'i gözaltına aldı.



Cumhuriyet Caddesi, Erol İpek, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:29 Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor
14:28 Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu
14:28 Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı
14:26 İngilizce yeterliliğinde Türkiye 73'üncü sırada
14:25 Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu
14:25 Rıza Çalımbay oyunu kullandı
14:25 Karabük'te ayı alarmı
20.10.2019 14:30:23