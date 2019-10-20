Haberler » Güncel » Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Göster Başar Okyay (52) için, Çine Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

20.10.2019 18:57Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Göster Başar Okyay (52) için, Çine Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazına, AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Çine Belediye Başkanı CHP'li  Enver Salih Dinçer ve Okyay'ın yakınları katıldı. Okyay'ın ailesi, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Çine Müftüsü Mehmet Atay'ın cenaze namazını kıldırmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan Göster Başar Okyay'ın cenazesi, Karakollar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın),



Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 Spor konya'da enduro motor yarışı heyecanı
20:28 Spor aytemiz alanyaspor ? çaykur rizespor maçın ardından
20:28 Profesyonel taşıyıcılardan Barış Pınarı'na destek konvoyu
20:28 Afgan kızı Mirzai internetten öğrendiği sema ayinini ülkesinde tanıtıyor
20:27 BAŞKAN KARALAR SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ
20:26 Eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıptan alındı
20:26 Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
20.10.2019 20:29:09