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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan (21) yaşamını yitirdi.

15.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:04Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kutluhan (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Korubaşı istikametine seyir halinde olan Yasin D. yönetimindeki 32 HE 452 plakalı kamyonet, Kutluhan Çağlayan'ın kullandığı 07 HBJ 78 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altına girerek yaklaşık 8 metre sürüklenerek durabildi. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkartılan Kutluhan Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutluhan Çağlayan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Kutluhan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Yasin D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yerinde inceleme yapıldıktan sonra araçlar çekiciyle kaldırıldı.



Korubaşı, Gazipaşa, Çağlayan, Güncel

Kaynak: DHA

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