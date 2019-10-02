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Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu

Karaman'da kamyonetle çarpışan bir motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle havalanarak 20 metre ileri fırladı. Talihsiz sürücünün ayakkabıları yola fırlarken, kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

02.10.2019 20:07

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 694 Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Beytullah Ç'nin kullandığı 70 AAJ 692 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan Mustafa Y. idaresindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonete hızla çarptı.

SÜRÜCÜ 20 METRE İLERİ FIRLADI

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havalanarak 20 metre ileri fırladı. Motosiklet sürücüsünün ayakkabıları yola savruldu.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonet sürücüsü Mustafa Y., polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu

Hamidiye, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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