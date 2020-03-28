Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü: 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesinde kamyonet ile otomobil çarpışmasının ardından demir yığını haline dönüştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Mursallı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Germencik istikametine giden Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı istikamette giden Selim Doğan (35) yönetimindeki 09 TG 270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Selim Doğan ve yanındaki Hayriye Doğan (39) ile kamyonet sürücüsü Yusuf Bircan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim ve Hayriye Doğan'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Yusuf Bircan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim ve Hayriye Doğan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA