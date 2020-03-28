Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesinde kamyonet ile otomobil çarpışmasının ardından demir yığını haline dönüştü.

28.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:38
AYDIN'ın Germencik İlçesinde kamyonet ile otomobil çarpışmasının ardından demir yığını haline dönüştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Mursallı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Germencik istikametine giden Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı istikamette giden Selim Doğan (35) yönetimindeki 09 TG 270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Selim Doğan ve yanındaki Hayriye Doğan (39) ile kamyonet sürücüsü Yusuf Bircan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim ve Hayriye Doğan'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Yusuf Bircan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim ve Hayriye Doğan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Germencik, Aydın, Güncel

Haberin Videosu :

Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü 3 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü 3 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Haberler
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon’dan Türkiye’ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği Haberler
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:48: Çad Gölü eyaleti "savaş bölgesi" ilan edildi - Haber 01:44: 20 gün önce aldığı otomobili yandı - Haber 01:43: Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haber 01:42: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi... - Haber 01:16: Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı - Magazin 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber