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Kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

05.08.2019 15:35 Kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolu Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönünde ilerleyen M.G.'nin (42) kullandığı 32 HH 994 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen D.Ü. (38) yönetimindeki 27 Y 5969 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan M.Ü. (29), G.Ü. (7), Z.Ü. (9) ve M.Ü. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA

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