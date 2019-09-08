Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Urla ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 4 kişi de yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Urla- Mordoğan karayolu Balıklıova Mahallesi yakınlarında karşı yönden ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Karaburun'dan Urla yönüne giden Bülent E. yönetimindeki 07 BJL 69 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen M. Çağrı Erdoğan'ın kullandığı 48 YF 509 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobildeki Sercan Tekin, kamyonet sürücüsünün eşi Arzu E. ve kızı Deniz Ateş E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamanın yaşandığı karayolu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.