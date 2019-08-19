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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

19.08.2019 20:00 Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Yakup Kadıhan'ın kullandığı 58 UC 623 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Selim Altürk'ü kullandığı 33 LH 930 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kurtalan, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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