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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:39
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray 'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ç. idaresindeki 34 BCJ 048 plakalı kamyonet 20. Bulvar üzerinden Şehit Sefa Altınsoy Caddesine dönmek isterken yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Reis A. yönetimindeki 68 LD 956 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Reis A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, 3. Sayfa
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