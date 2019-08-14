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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:05 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinden gelen Engin T. (31) idaresindeki 46 EM 507 plakalı otomobille Fahri G.'nin (54) kullandığı 46 VB 294 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Zöhre G. (52), Mücahit G. (16), Yunus Emre B.(7), Fadime B. (26), Selma T. (27), Kadir T. (54), Emine T. (56), Firdevs T. (13), Burak T. (8) ve Abdussamed T. (6) yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavi altına alındı.
(Murat Sürücü/İHA)

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Kaynak: İHA

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