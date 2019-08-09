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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

09.08.2019 12:49 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu Andırın kavşağında meydana geldi. Göksun yönüne giden Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, kavşakta Kahramanmaraş yönüne giden Aziz Demiralay (54) yönetimindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Aziz Demiralay, Cam Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Nazlı Demiralay Güneysu (40) ve Eren Güneysu (12) yaralandı. Ambulanslarla ketteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, kaza sırasında yerinden çıkan kamyonetin stepnesi, ışıkta bekleyen Mustafa Askı'nın kullandığı 46 ABC 150 plakalı otomobile çarparak hasara neden oldu.



Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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