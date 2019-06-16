16.06.2019 12:27
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Kamyonetle otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kamyonetle otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle hamile kadının kullandığı otomobilin çarpışması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle hamile kadının kullandığı otomobilin çarpışması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Caner Akbaş'ın kullandığı 48 KA 903 plakalı kamyonet ile kavşaktan yola çıkmaya çalışan ve 30 haftalık hamile olduğu öğrenilen Özgür Gözüm yönetimindeki 48 BU 752 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Özgür Gözüm yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Gözüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarından yola çıkmaya çalışan otomobille, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
Atatürk Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel

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