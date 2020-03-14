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Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Sadet Erdoğan (53) yaralandı.

14.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:39
Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Sadet Erdoğan (53) yaralandı. Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinan Tevfik Demir(26) yönetimindeki 34 SE 5208 plakalı kamyonet ile Halil Erdoğan'ın (53) kullandığı 59 LJ 784 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sadet Erdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadet Erdoğan, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Malkara, Güncel

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