Kamyonetler böyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonetler böyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kazaya karışan kamyonetlerden birinin arka camına yazılan söz, okuyanları duygulandırdıVAN – Van'ın Çaldıran ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:51
Kamyonetler böyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKazaya karışan kamyonetlerden birinin arka camına yazılan söz, okuyanları duygulandırdı
VAN – Van 'ın Çaldıran ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Doğubayazıt Caddesi üzerindeki Hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 FD 8123 ile 59 AU 287 plakalı kamyonetlerin çarpışması sonucu L.M. isimli kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar S.A., O.T., V.T. ve C.T. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çaldıran Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Van ve Erciş ilçesindeki hastanelere sevk edildi.Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Kamyonetin arkasında yürek yakan sözKazaya karışan kamyonetlerden birinin arka camına yazılan söz, okuyanları duygulandırdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonetin arkasındaki "Geç geldin desinler, geçmiş olsun demesinler" yazısı dikkat çekti.Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Belediyeye ait cenaze taşıma aracı ve ambulansı görevlendiren Başkan Ensari, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
VAN – Van 'ın Çaldıran ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Doğubayazıt Caddesi üzerindeki Hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 FD 8123 ile 59 AU 287 plakalı kamyonetlerin çarpışması sonucu L.M. isimli kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar S.A., O.T., V.T. ve C.T. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çaldıran Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Van ve Erciş ilçesindeki hastanelere sevk edildi.Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Kamyonetin arkasında yürek yakan sözKazaya karışan kamyonetlerden birinin arka camına yazılan söz, okuyanları duygulandırdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonetin arkasındaki "Geç geldin desinler, geçmiş olsun demesinler" yazısı dikkat çekti.Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Belediyeye ait cenaze taşıma aracı ve ambulansı görevlendiren Başkan Ensari, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kaynak: İHA
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