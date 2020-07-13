Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı
13.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:30

Van'ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş- Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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