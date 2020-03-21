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Kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde birinin kasasında arı kovanı yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

21.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:22
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde birinin kasasında arı kovanı yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Şaban Çürük idaresindeki 48 GN 400 plakalı kasasında arı kovanı yüklü kamyonet, Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy eski hal kavşağında, Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Sürücülerin hafif yaralandığı kazada kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Maske giyen arı sahibi, itfaiye ekipleri ile bazı vatandaşların da yardımıyla kovan yüklü kasanın düzeltilmesiyle kamyoneti bölgeden uzaklaştırdı. Kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Etiketler : Hüseyin Soylu, Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel

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