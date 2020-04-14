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Kamyonette 20 kilo dinamit ele geçirildi

Mersin'de 2B hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz patlatma hazırlığı yapan 2 kişi, 20 kilo dinamit, 400 kilogram anfo ve bin adet kapsül ile birlikte yakalandı.

14.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:09
Kamyonette 20 kilo dinamit ele geçirildi
Mersin 'de 2B hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz patlatma hazırlığı yapan 2 kişi, 20 kilo dinamit, 400 kilogram anfo ve bin adet kapsül ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 2B hazine arazilerindeki taşlık ve kayalık alanları tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz patlatma yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir süre izledi. Süren takip sonucunda şahısların patlayıcıları kamyonetle bölgeye götürdüğünü tespit eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada 20 kilogram dinamit, 400 kilogram anfo ve bin adet kapsül ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınan patlayıcılar, yediemin patlayıcı madde deposuna teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
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