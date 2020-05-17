Kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

17.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki valiz ve çantalar içine gizlenmiş 9 parça halinde 80 kilogram toz ve 122 kilogram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber

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