Kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
17.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:48
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki valiz ve çantalar içine gizlenmiş 9 parça halinde 80 kilogram toz ve 122 kilogram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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