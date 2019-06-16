Kamyonette 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çakınlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonette 2 çuvaldaki 41 pakette 48 kilo 565 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.