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Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu

Kırşehir'de kamyonette narkotik köpeklerince bulunmaması için pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroin ele geçirildi.

27.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:51 Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu
'de kamyonette narkotik köpeklerince bulunmaması için pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Ankara, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş ilçesi kavşağında takibe alınan kamyonet, Gölhisar Mahallesi yakınında durduruldu.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kamyonette narkotik dedektör köpeği "Çine" kullanılarak yapılan aramada kasanın tabanındaki özel bölmelere pul biberi ve isot dökülerek gizlenmiş 165 pakette 64 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonun, Kırşehir'de tek seferde en fazla eroinin ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Narkotik, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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