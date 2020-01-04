Kamyonette üzerinde 'Paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

VAN'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde ' Paris ' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van-Hakkari karayolunda uygulama noktası oluşturan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, aracın bagajında bulunan 3 çuval içerisinde 150 paket halinde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ö. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan uyuşturucu paketleri üzerindeki 'Paris' yazısı dikkat çekti. Bu yazının alıcı ile satıcı arasında şifreli bir işaret olduğu belirtildi.