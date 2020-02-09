Haberler » Güncel » Kamyonetteki 54 kilo eroini 'Rexo' buldu - Haber

Kamyonetteki 54 kilo eroini 'Rexo' buldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, 54 kilo eroin ele geçirildi.

09.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:11Kamyonetteki 54 kilo eroini 'Rexo' buldu

VAN'ın ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, 54 kilo eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Van- Hakkari yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenen, 106 paket halinde, 54 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Narkotik, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:09:42