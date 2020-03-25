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Kamyonetteki portakal kasaları arasından uyuşturucu çıktı

HATAY'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, portakal kasaları arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ele geçirildi.

25.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:17
Kamyonetteki portakal kasaları arasından uyuşturucu çıktı

HATAY'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, portakal kasaları arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Erzin ilçesinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Portakal yüklü kamyonette yapılan aramada kasalar arasına gizlenmiş 3 paket içinde 13 kilogram esrar ile sürücü kısmına saklanmış 90 adet uyuşturucu hap captagon ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Sürücüsü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Polis, Güncel

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