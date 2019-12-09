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Kamyonetten binlerce kaçak sigara ve makyaj malzemesi çıktı

ESKİŞEHİR'de polisin takibi sonucu bir kamyonda 37 bin 150 paket kaçak sigara ile faturasız 52 bin 144 kadın makyaj malzemesi ele geçirildi.

09.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:00Kamyonetten binlerce kaçak sigara ve makyaj malzemesi çıktı

ESKİŞEHİR'de polisin takibi sonucu bir kamyonda 37 bin 150 paket kaçak sigara ile faturasız 52 bin 144 kadın makyaj malzemesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihbar üzerine piyasaya sürmek üzere kaçak sigara ve faturasız makyaj malzemesi bulunduran kamyonu takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucu kent merkezinde durdurulan kamyonda yapılan aramalarda varillere gizlenmiş farklı markalarda 37 bin 150 paket kaçak bandrolsüz sigara, 89 koli içerisinde 52 bin 144  kaçak ve faturasız makyaj malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.



Makyaj, Güncel

Kaynak: DHA

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