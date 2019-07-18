18.07.2019 16:13
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Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti

Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dursun Özen yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Uzungöl yolu Alçak köprü Köseli Mahallesi yol ayırımında dere kenarında durdu. Kamyonetin üzerine çıkan Özen, ot boşaltırken dengesini kaybederek dereye düştü. Yoldan geçenler tarafından dereden çıkartılan Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Çaykara, Trabzon, Uzungöl, 3. Sayfa

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