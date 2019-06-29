29.06.2019 19:29
Haberler » Güncel » Haber

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aksöz (44), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aksöz (44), yaşamını yitirdi.
Kaza, Karacabey ilçesi Bandırma karayolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Karacabey yönünden Bandırma istikametine seyir halinde olan Serdar Aksöz'ün kullandığı 16 JV 215 plakalı motosiklet, kavşaktan dönen Hasan Ç. idaresindeki 10 FL 761 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Serdar Aksöz, hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa- Çanakkale karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Cenaze, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bandırma , Karacabey , Bursa , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:11 Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
20:05 İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
20:05 Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
20:05 Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
20:05 "Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu
20:03 Antalya - Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu
20:02 Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi