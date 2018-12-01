Kamyonla Çarpışan Motosikletli Genç Kız Yaralandı

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.
Nihat Kulakçı yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon, Hastane Kavşağı'nda, iddiaya göre ambulansa yol vermeye çalıştığı sırada Selvinaz Salman (21) idaresindeki 07 ADE 339 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Salman, kaza yeri yakınındaki Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon şoförü Kulakçı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Antalya,Gazipaşa
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:46