Haberler» Güncel» Haber

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Turan, yaşamını yitirdi.

05.08.2019 13:21 Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Turan, yaşamını yitirdi.
Kaza, cuma günü saat 21.00 sıralarında, Büyükkabaca beldesinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen, Ahmet Turan'ın kullandığı otomobil ile Fikret Türkmen yönetimindeki kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ahmet Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Turan'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından jandarmanın ifadesini aldığı kamyon sürücüsü Fikret Türkmen ise daha sonra serbest bırakıldı.



Ahmet Turan, Senirkent, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:53   Salda, yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi bekliyor
14:53   Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA'lar düşürüldü
14:53   Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı
14:52   Mansur Yavaş - Kadın Kooperatifleri Çalıştayı
14:51   Monterey'de Kuşadası standı açıldı
14:50   Hamile kadına dehşeti yaşatan magandalara bir şok daha
14:50   ZONGULDAK Koruyucu aile olabilmek için mahallesine kurs açtırıp diploma aldı