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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yaşamını yitirdi.

08.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:12
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu Yurttaşlar Kavşağı'nda meydana geldi. Aliağa yönünden İzmir yönüne giden Onur Avcı yönetimindeki 45 LV 255 plakalı otomobil, kavşakta M.İ yönetimindeki 35 AGG 029 plakalı kamyonla çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

110 AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon şoförü M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aliağa, İzmir, Güncel
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