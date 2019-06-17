17.06.2019 18:36
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Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı.
Bayramyeri- Gümüşler hattında çalışan Erkan Akkuş yönetimindeki 20 BL 569 plakalı halk otobüsü 4545 Sokak'tan Gümüşçay Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada Çağatay Arslan idaresindeki 20 EG 569 plakalı kayısı yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazada otobüsün arka koltuğunda oturan ve camın patlaması sonucu yaralanan Yadigar Amaç, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
3 aylık hamile olduğu belirtilen Amaç ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, Güncel

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