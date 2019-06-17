Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı. Bayramyeri- Gümüşler
hattında çalışan Erkan Akkuş
yönetimindeki 20 BL 569 plakalı halk otobüsü 4545 Sokak'tan Gümüşçay
Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada Çağatay Arslan idaresindeki 20 EG 569 plakalı kayısı yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazada otobüsün arka koltuğunda oturan ve camın patlaması sonucu yaralanan Yadigar Amaç, sağlık ekiplerince Servergazi
Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 aylık hamile olduğu belirtilen Amaç ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.