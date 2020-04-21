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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:51
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman B. yönetimindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisi Adapazarı istikametindeki kavşakta sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan İsmet Akyüzlü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada, otomobildeki Hüseyin ve Mehmet Akyüzlü ile Fatih Bahtiyar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akyüzlü'nün cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Güncel
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