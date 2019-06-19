19.06.2019 00:40
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Kamyonla, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kamyonla, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza Emet- Çavdarhisar karayolu Yarış köyü girişinde meydana geldi. Çavdarhisar'dan gelen Yakup Altun kullandığı 43 FR 205 plakalı kamyonla Yarış köyüne giden Ahmet Altınok yönetimindeki 43 PH 821 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ali Akkul (85) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Tuncay, Ahmet Altınok, Şuayip Uyanık, kamyon sürücüsü Yakup Altun ve Ömer Kılıç ihbar üzerine gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.
Kazada ölen Akkul'un cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Tahya
Kaynak: DHA
Yakup Altun, Emet, Güncel

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