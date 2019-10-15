Haberler » 3. Sayfa » Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

15.10.2019 11:50Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 DD 9231 plakalı kamyon ile 41 GE 926 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih Aksoy (24), R.Ç. ve Bayram Erol araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile otomobil içerisinde çıkartılan Semih Aksoy, R.Ç. ve Bayram Erol sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Semih Aksoy Kocaeli Devlet Hastanesine, Bayram Erol Seka Devlet Hastanesine, R.Ç. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Semih Aksoy ve Bayram Erol kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Bayram Erol, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:30 Silahtaki parmak izi Kadirova'ya ait çıktı
12:30 Bayrampaşa'da gelin arabasıyla 1 milyon 700 bin TL'lik gasp
12:29 Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
12:27 Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
12:26 Başkent'te pes dedirten görüntü kamerada.
12:25 Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü
12:18 Engelli vatandaştan insanlık dersi
15.10.2019 12:39:42