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Kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.

24.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:28
'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde gece park halindeki iki kamyondan bin litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık zanlılarının Mustafa K. (34) ile Suriyeli Muhammed El Ş. (28) olduğunu tespit eden polis, iki şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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