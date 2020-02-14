Haberler » Güncel » Kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haber

Kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

14.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:17
'un ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, durdurulan kamyon sürücüleri bir kişi tarafından oyalanırken bir başka kişinin aracın kasasından ürün ve eşya çaldığı belirlendi.
Cumhuriyet ve Kerimbey mahallelerinde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 148 personelin katılımıyla 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda Hüseyin Y, Dilek Y. ve Hikmet G. ile suça sürüklenen çocuk E.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin Y, Dilek Y. ve Hikmet G. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E.B'nin işlemleri ise sürüyor.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:13:45