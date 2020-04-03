Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 kişi gözaltında

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi maske ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

03.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:31
Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 kişi gözaltında

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi maske ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün ve sigaralar ile cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde 2 kamyonu durdurarak, arama yaptı. Arama sonucu kaçak olan 3 ton 91 kilo tütün, 60 kilo pipo tütünü ve 2 bin 170 paket sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bolu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 kişi gözaltında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:16: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle... - Haber 17:15: Keşan'da halk pazarı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Haber 17:15: İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu - Haber 17:15: MERSİN Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber