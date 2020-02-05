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Kamyonlardan mutfak tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kayseri'de park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalan iki zanlıdan birisi tutuklandı.

05.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:56
'de park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalan iki zanlıdan birisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'nde park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden Tayfur K'yi (26) gözaltına aldı.
Hakkında 6 suçtan arama kararı bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan ve kimliği belirlenemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki şüphelinin mutfak tüplerini çaldıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştıkları görülüyor.
Kamyonlardan mutfak tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hırsızlık Büro Amirliği, Turgut reis Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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