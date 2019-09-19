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Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptıKuveyt, (DHA)- Kuveyt'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı.

19.09.2019 15:16
Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı
Kuveyt, (DHA)- Kuveyt'te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.
Kuveyt'in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.
Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.
Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

Kuveyt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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