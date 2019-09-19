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Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

19.09.2019 15:38Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı


Dünya

Kaynak: DHA

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