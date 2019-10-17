Haberler » Güncel » Kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.

17.10.2019 08:12Kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Çanakkale'den İzmir istikametine gitmekte olan Seyfi Durukan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Durukan için Ayvacık Belediyesi ilk müdahale ekibi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza alanına çağrılan 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle kurtarılan sürücü Durukan ağır yaralandı.

Sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu da bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE

Küçükkuyu, Çanakkale, Ayvacık, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:40 Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
08:40 Dışişleri Bakanlığındaki atamalar Resmi Gazete'de
08:33 Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
08:32 Kara yollarında durum
08:32 Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e çıktı
08:32 "11. Rize tanıtım günleri" İstanbul'da başladı
08:20 Mhp genel başkan yardımcısı yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-2
17.10.2019 08:41:47