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Kamyonun altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde freni boşalan kamyonun altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

27.09.2019 19:00Kamyonun altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde freni boşalan kamyonun altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Topaç köyünde Ali Karataş (35), patates yüklü park halindeki kamyonunun frenlerini kontrol etmek için aracın altına girdi. Bu sırada frenin boşalarak aracın harekete etmesi sonucu Karataş feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Ali Karataş'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Ali Karataş, Nevşehir, Karataş, Acıgöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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