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Kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kadıköy'de kontrol için kullandığı kamyonun altına giren sürücü, aniden hareket eden aracın altına kalarak yaşamını yitirdi.

31.10.2019 18:12Kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kadıköy'de kontrol için kullandığı kamyonun altına giren sürücü, aniden hareket eden aracın altına kalarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, beton santraline kum taşıyan Salih Kadim (53), Merdivenköy Mahallesi Girne Sokağı'nda kontrol amacıyla kullandığı 34 HC 6648 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi.
İş yeri çalışanları, bir süre sonra duydukları gürültüyle dışarı çıktıklarında Kadim'in yerde hareketsiz yattığını, kamyonun ise 50 metre ileride boş bir binaya çarparak durduğunu görerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadıköy, Girne, Güncel

Kaynak: AA

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