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Kamyonun brandasını kapatırken düşüp, öldü

KOCAELİ'de, brandasını kapatmak istediği kamyonunun kasasından düşen Hüsetin Baldır (40), hayatını kaybetti.

17.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:06Kamyonun brandasını kapatırken düşüp, öldü

KOCAELİ'de, brandasını kapatmak istediği kamyonunun kasasından düşen Hüsetin Baldır (40), hayatını kaybetti.

Olay, dün Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Hurda malzeme yüklü kamyonun brandasını kapatmak için kasanın üzerine çıkan Hüseyin Baldır, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Baldır'ın kanlar içerisinde kaldığını görenler, sağlık ekiplerine verdi. Gelen ekibin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Baldır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin Baldır'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.



Köseköy, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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