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Kamyonun çarptığı kadın öldü

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

08.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:27Kamyonun çarptığı kadın öldü
'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyir T. (68) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Mujgan Rahmani'ye (30) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Zübeyir T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Tepebaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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