Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu

Kamyonun çarptığı mandalar telef olduBURSA - Bursa'da Köpeklerden ürküp karayoluna kaçan manda ve iki yavrusuna kamyon çarptı.

02.10.2019 03:21
Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu
BURSA - Bursa'da Köpeklerden ürküp karayoluna kaçan manda ve iki yavrusuna kamyon çarptı. Kaza da anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer yavru mandanın ise ayakları kırıldı.
Olay gece saat 01.00 sıralarında İznik - Orhangazi karayolu Çakırca köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Vahit A. İznik sahilinde otlattığı manda sürüsünü çiftliğe götürmek üzere yola çıktı. Geç saatte çiftliğin yolunu tutan manda sürüsü, civardaki köpeklerin havlamaları üzerine ürküp sağa sola kaçıştı. Sürüden ayrılan bir anne manda ve iki yavrusu karayoluna çıktı. O sırada İznik istikametinden olan sandık yüklü 67 TS 713 plakalı kamyon sürücüsü İsmail E. gece karanlığında mandalları fark edemeyerek çarptı.
Kazada mandalar yolun iki tarafındaki tarlalara savruldu. Anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer manda yavrusunun ise ayakları kırıldı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kazayı haber alan sürü sahibi Ferudun Yağcı, hayvanlarına üzülerek, zararının 15 bin TL olduğunu söyledi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu

Bursa, İznik, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
07:52 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
07:51 Polisten kaçarken kaza yaptı
07:49 Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
06:06 Samsun'da 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçtı
04:00 Eyüpsultan'da kadın cinayeti
03:55 Tartıştığı eşini falçata ile öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu
03:48 Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı